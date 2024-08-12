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        Antalya'da denize düşen köpek kurtarıldı

        Antalya'da falezlerden denize düşen köpek, itfaiye ve deniz polisi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:23 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:23
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        Antalya'da denize düşen köpek kurtarıldı
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        Antalya'da falezlerden denize düşen köpek, itfaiye ve deniz polisi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezler kısmından sahibi F.A ile aşağıya inmeye çalışan köpek, ayağının kayması sonucu metrelerce yükseklikten denize düştü.

        Köpeğini kurtarmaya çalışan F.A, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin çalışmasıyla kurtarılan köpek, deniz polisi tarafından bota alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkarıldı.

        Vücudunda kırıklar oluşan köpek, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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