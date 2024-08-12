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        Antalya'da lastik yığınından çıkan yangın muz seralarına zarar verdi

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, muz seralarının yanında bulunan lastik yığınında çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:11
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        Antalya'da lastik yığınından çıkan yangın muz seralarına zarar verdi
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, muz seralarının yanında bulunan lastik yığınında çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

        Bakılar Mahallesi Yarbaşı mevkisindeki muz seralarının kenarında bulunan lastik yığınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın etkisiyle seralara sıçradı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 4 dönüm alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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