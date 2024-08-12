Almanya'da karısını öldürdüğü gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan şüpheli Antalya'da yakalandı

Almanya'da 19 yıl önce eşini öldürme suçundan Interpol tarafından "kırmızı bültenle" aranan Türk vatandaşı Antalya'da yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü 2005 yılında Alman vatandaşı Angelika Cristina Aydın'ın öldürülmesi ve Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çekerek öldürme" suçundan eşi Nasif Aydın'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde A.G. adına düzenlenmiş kimlikle kaldığı tespit edilen Aydın, operasyonla yakalandı.