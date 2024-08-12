Kepez'de Gökyüzü Gözlem etkinliği düzenlenecek
Antalya'nın Kepez ilçesinde Gökyüzü Gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.
Antalya'nın Kepez ilçesinde Gökyüzü Gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.
Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Bilim Merkezi'nin, gökyüzü tutkunları için hazırladığı etkinlik, 16 Ağustos'ta Dokuma Park'ta yapılacak.
Etkinlikte perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen katılımcılar, teleskopla ay, yıldız ve gökyüzündeki diğer önemli cisimleri de yakından inceleyebilecek.
Katılanlar için ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.