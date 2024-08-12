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        Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminin yüzde 39'unu GES'ten sağlıyor

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yüzde 39'unu çatı tipi Güneş Enerji Santrallerinden (GES) karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:24
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminin yüzde 39'unu GES'ten sağlıyor
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, enerji tüketiminin yüzde 39'unu çatı tipi Güneş Enerji Santrallerinden (GES) karşılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına duyulan ihtiyaç üzerine GES'e yeni yatırımlar gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 5 yıl önce 7 olan GES'e 10 yeni santral daha ekleyerek sayıyı 17'ye çıkaran büyükşehir belediyesi, yeni GES yatırımlarıyla kurulu gücü 9,49 megavata ulaştırarak enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu GES'lerden karşılamaya başladı.

        Öte yandan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısı ile Manavgat Toptancı Hali çatısına da GES yatırımları planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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