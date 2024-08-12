Antalya Büyükşehir Belediyesi enerji tüketiminin yüzde 39'unu GES'ten sağlıyor

Öte yandan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı hizmet binası çatısı ile Manavgat Toptancı Hali çatısına da GES yatırımları planlanıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce 7 olan GES'e 10 yeni santral daha ekleyerek sayıyı 17'ye çıkaran büyükşehir belediyesi, yeni GES yatırımlarıyla kurulu gücü 9,49 megavata ulaştırarak enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 39,59'unu GES'lerden karşılamaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında temiz ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına duyulan ihtiyaç üzerine GES'e yeni yatırımlar gerçekleştirildi.

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