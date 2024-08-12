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        Antalya'da tadilattaki binanın iskelesinin devrilmesi sonucu yolcu minibüsü zarar gördü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin devrilmesi sonucu yolcu minibüsünde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:25
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        Antalya'da tadilattaki binanın iskelesinin devrilmesi sonucu yolcu minibüsü zarar gördü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin devrilmesi sonucu yolcu minibüsünde hasar oluştu.

        Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi'nde bulunan ve tadilat nedeniyle bir süredir kapalı olan bankanın önündeki iskele, yola ve kaldırıma devrildi.

        Demirlerden bazıları durakta yolcu indiren minibüsün üzerine düştü.

        Minibüste hasar oluşurken yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İskele demirlerinin kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

        İskelenin rüzgar nedeniyle devrildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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