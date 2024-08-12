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        Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 22:16 Güncelleme: 12.08.2024 - 22:16
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        Antalya'da seyir halindeki minibüs yandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.

        Çenger Mahallesi D400 kara yolunda seyir halindeki vip minibüsün içinde başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.

        Sürücünün yangın sırasında minibüsü kenara çekerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

        Yangının, aracın elektrik tesisatından çıkmış olabileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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