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        Antalya'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor

        Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Ümmü Gülsüm Zorlu için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:58
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        Antalya'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde kaybolan 60 yaşındaki Ümmü Gülsüm Zorlu için arama çalışması başlatıldı.

        Gömbe Yaylası Yayla Kılıç Mahallesi'ndeki evinden dün saat 16.00 sıralarında ayrılan Zorlu'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına Zorlu'nun yakınları ve mahalle sakinleri de katılıyor.

        Kaybolduğu bildirilen kadını arama çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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