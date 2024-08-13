Antalya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi.
"Kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan S.İ. oğluna ait işyerine yapılan operasyonda yakalandı.
Hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.