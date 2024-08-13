Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da işkenceyle senet imzalatıldığını ileri süren Rus iş insanı, arkadaşını suçladı

        SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'nın Alanya ilçesinde evine giren maskeli kişilerin kendisine işkenceyle senet imzalattığı iddiasıyla jandarmaya başvuran kişi, senedin alacaklısı çıkan arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da işkenceyle senet imzalatıldığını ileri süren Rus iş insanı, arkadaşını suçladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'nın Alanya ilçesinde evine giren maskeli kişilerin kendisine işkenceyle senet imzalattığı iddiasıyla jandarmaya başvuran kişi, senedin alacaklısı çıkan arkadaşı hakkında da şikayetçi oldu.

        İddiaya göre, Rus iş insanı Dimitri İvanyuk, 16 Ağustos 2023'te Alanya'daki evinde arkadaşı R.K'yi misafir etti. İkilinin sohbeti sırasında balkon kapısından içeriye giren maskeli 3 kişi, İvanyuk'un ellerini ve ayaklarını bağladı. İşkence gören İvanyuk, 100 milyon liralık senedi imzalamak zorunda kaldı.

        İvanyuk ile R.K. şüphelilerin yakalanması için jandarmaya başvurdu. Bu olayın 2 ay sonrasında zorla imzalatılan senedin alacaklısı o gün evinde misafir olan R.K. çıkan İvanyuk, bir kez daha adliyeye giderek arkadaşı hakkında da suç duyurusunda bulundu.

        - "Maskeli 3 kişiden işkence gördüm"

        Dimitri İvanyuk, tercüman aracılığıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay günü arkadaşı R.K'nin evine misafir olarak geldiğini söyledi.

        Sigara içmek için 3 katlı villanın balkonuna çıkan R.K'nin kapıyı açık bıraktığını ileri süren İvanyuk, "Bir süre sonra bu kapıdan içeri giren sakallı ve geniş omuzlu 3 kişi, beni ve R.K'yi yere yatırdı. Telefon kablosuyla ellerim ve ayaklarım bağlandı. Bıçaklı kişilerce başıma bir havlu bağlandı. Tehditle telefon ve bilgisayar şifrelerim istendi, para kasasının yerini sordular. Deterjanlı suyla doldurulan küvete başımı soktular. Darbedildim, işkenceye maruz kaldım." ifadelerini kullandı.

        Zorla senet imzalatıldığını iddia eden İvanyuk, şüphelilerin uzaklaşmasının ardından bir arkadaşından da istediği yardım sayesinde R.K. ile jandarmaya giderek şikayetçi olduklarını belirtti.

        Kendisinin Türkçe bilmediğini, ifade vermesine R.K'nin yardım ettiğini anlatan İvanyuk, "Jandarmadaki ifademde başımdan geçenleri anlatmama rağmen, güvendiğim arkadaşım zorla imzalatılan senet kısmını tercüme etmemiş. Bunun jandarma kayıtlarında geçmediğini avukatım aracılığıyla sonradan öğrendim." ifadelerini kullandı.

        - Senedin alacaklısı evindeki arkadaşı çıktı

        Olaydan iki ay sonra kendisine mahkemeden tebligat geldiğini, avukatıyla gittiği mahkemede, o gece kendisine imzalatılan senedin 100 milyon lira olarak icraya konulduğunu belirten İvanyuk, "Senedin alacaklısı o gün evimde misafir olan arkadaşım R.K. çıktı. Tüm mal varlığım icra kanalıyla satılmak üzereyken, mahkemeye başvurarak satışı durdurmayı başardık. R.K. hakkında nitelikli dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunduk." dedi.

        Avukat İsmail Alperen Küçükyaman ise müvekkiline zorla imzalatılan senette tahribat yapılarak 100 milyon lira alacak gösterildiğini, bu nedenle müvekkilinin 8 dairesinin satışa çıktığını, bir villasının da satışının istendiğini belirterek, tüm mal varlığına ve banka hesaplarına haciz konulduğunu söyledi.

        Küçükyaman, konuyla alakalı savcılığa şikayette bulunduklarını, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı başta olmak üzere tüm adli makamlarca sıkı bir şekilde sürecin takip edildiğini belirtti.

        - "Eski ortağımın bana borcu vardı"

        Hakkında suç duyurusunda bulunulan Rus vatandaşı R.K'nin polise verdiği ifadesinde olayı kendisinin organize ettiği iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

        Borç para verdiği Dimitri İvanyuk ile 2023 yılında ortak olduklarını belirten R.K'nin ifadesinde şunlar yer aldı:

        "Son olarak 19 Eylül 2023 tarihinde 50 bin dolar borç para verdim. Dimitri, tarafıma asılsız iddialarda bulunmuştur. Borçlarını ödemediği için aramızda, benim evimde senet yapmaya karar verdik. Hesapladığımızda 100 milyon lira borcu çıktı. Sonrasında evine geçti. Saat 18.00 sıralarında ikametime geldiğinde senedin bir kısmını doldurmuştu. Miktarı kendisi yazdı. Yanımda ismini ve imzasını attı. 3 gün sonra borcunu ödeyeceğini söyledi ancak borcunun bir kuruşunu dahi vermedi. Bunun üzerine Alanya İcra Müdürlüğüne senedi işleme avukatım aracılığıyla koydum. Dimitri'nin evine girilmesi olayıyla senedin bir alakası yoktur. Olayı benim organize ettiğim iddiası tamamen asılsızdır."

        Güvenlik güçlerinin, Dimitri İvanyuk'un evine girerek işkence uyguladığı iddia edilen maskeli 3 şüpheliyi arama çalışmasını sürdürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Avrupa'nın hem biricisi, hem ikincisi!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!

        Benzer Haberler

        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma al...
        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma al...
        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı
        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı
        Antalya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
        Antalya'da kaybolan 60 yaşındaki kadın aranıyor
        'Kontrolsüz diş beyazlatma, geri dönüşümsüz hasara neden oluyor'
        'Kontrolsüz diş beyazlatma, geri dönüşümsüz hasara neden oluyor'
        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu
        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu