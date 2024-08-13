Serik'te asayiş uygulaması

Alacami, Gökçepınar ve Etler mahallelerinde orman yangını çıkabilecek muhtemel bölgelerde vatandaşlara Jandarma Asayiş timleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı.

Denetimlerde, 10 sürücüye ise 58 bin 889 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, 20 umuma açık işyeri ve park bahçe kontrol edildi.

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