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        Serik'te asayiş uygulaması

        Serik ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:28
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        Serik'te asayiş uygulaması
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        Serik ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 2 şahıs yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada, 20 umuma açık işyeri ve park bahçe kontrol edildi.

        Denetimlerde bin 754 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aranan 2 kişi yakalandı.

        Denetimlerde, 10 sürücüye ise 58 bin 889 lira idari para cezası uygulanırken, 3 araç trafikten men edildi.

        Alacami, Gökçepınar ve Etler mahallelerinde orman yangını çıkabilecek muhtemel bölgelerde vatandaşlara Jandarma Asayiş timleri tarafından gerekli uyarılar yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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