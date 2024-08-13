Alanya'da ev kurşunlama olayında 3 kişi tutuklandı

Ş.Y. isimli vatandaşın evine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açılması ile ilgili olarak, Jandarma Suç Araştırma, Olay Yeri Timleri ve asayiş ekiplerince soruşturma başlatıldı.

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