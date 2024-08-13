Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 40 derece, nem oranı ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.