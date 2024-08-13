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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:27
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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da etkili olan nem ve sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk sürüyor.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, kent merkezinde bugün en yüksek sıcaklık 40 derece, nem oranı ise yüzde 41 olarak kaydedildi.

        Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarında da yoğunluk gözlendi. Falezlerdeki Konserve Koyu, Mobil, Erenkuş ve İnciraltı plajlarından çok sayıda tatilci denize girdi.

        Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini vurgulayan yetkililer, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatlerinde açık alanda bulunmamaları uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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