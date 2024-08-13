Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich'i transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Adolfo Julian Gaich" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Antalyaspor'umuz, Arjantinli golcü Adolfo Gaich ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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