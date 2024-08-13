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        Antalya'da uçurumdan düşen araçtaki anne öldü, kızı yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne öldü, kızı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 22:43 Güncelleme: 13.08.2024 - 22:43
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        Antalya'da uçurumdan düşen araçtaki anne öldü, kızı yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, uçurumdan yuvarlanan safari aracında bulunan anne öldü, kızı yaralandı.

        Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde Emre Alıcı'nın kullandığı 07 AYK 819 plakalı otomobil uçurumun kenarında park halindeyken bir anda hareket etmeye başladı.

        İçerisinde Esma Alıcı (31) ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın (1) bulunduğu sırada araç uçurumdan yuvarlandı. Safari aracı uçurumun aşağısında bulunan inşaat malzemelerinin üzerine düşerek durabildi.

        Sürücü Alıcı'nın ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi anne Alıcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada yaralanan Fatma Ela Alıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Alıcı'nın cenaze Alanya Adli Tıp morguna kaldırılırken, cumhuriyet savcısı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Öte yandan, baba Alıcı'nın emniyetteki ifadesinde, kazada aracın dışında olduğunu ve aniden hareket eden aracın el frenini çekmeye çalıştığını ama başarılı olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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