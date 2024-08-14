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        Antalya'da yangın çıkan gezi teknesi kullanılamaz hale geldi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 08:34 Güncelleme: 14.08.2024 - 08:34
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        Antalya'da yangın çıkan gezi teknesi kullanılamaz hale geldi
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde gezi teknesi yandı.

        Kemer Marina'daki Süleyman Aydoğmuş'a ait "Hilal Ay" adlı gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi yönlendirildi.

        Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

        Teknedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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