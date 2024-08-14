Antalya'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

İki itfaiye, bir arazöz ve 2 su tankerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Dumanları fark eden ev sakinleri, evden çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Deniztepesi Mahallesi Çakallık mevkisinde Mustafa Metin'e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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