Alanya'da annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Dün akşam Emre Alıcı yönetimindeki safari aracının, Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiği ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Görüntülerde, aracın rampada park halindeyken hareket ederek uçuruma yuvarlandığı görülüyor.
Emre Alıcı idaresindeki 07 AYK 819 plakalı safari aracı, rampada geri manevra yaparken uçurumdan yuvarlanmış, sürücünün eşi Esma Alıcı yaşamını yitirmiş, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralanarak hastanede tedaviye alınmıştı.
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