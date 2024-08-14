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        Alanya'da annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:41
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        Alanya'da annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde safari aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu araçta bulunan annenin öldüğü, kızının yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dün akşam Emre Alıcı yönetimindeki safari aracının, Sugözü Mahallesi Kütürüp mevkisinde uçuruma yuvarlanması sonucu Esma Alıcı'nın hayatını kaybettiği ve kızı Fatma Ela Alıcı'nın yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntülerde, aracın rampada park halindeyken hareket ederek uçuruma yuvarlandığı görülüyor.

        Emre Alıcı idaresindeki 07 AYK 819 plakalı safari aracı, rampada geri manevra yaparken uçurumdan yuvarlanmış, sürücünün eşi Esma Alıcı yaşamını yitirmiş, 1 yaşındaki kızı Fatma Ela Alıcı ise yaralanarak hastanede tedaviye alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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