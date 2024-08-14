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        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Antalya'da koyda mahsur kalan bir köpek ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:14
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        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Antalya'da koyda mahsur kalan bir köpek ekiplerce kurtarıldı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kemer yolu üzerindeki koyda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Bölgeye ulaşan ekipler tarafından tekneye alınan köpek kontrollerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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