Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından tekneye alınan köpek kontrollerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kemer yolu üzerindeki koyda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

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