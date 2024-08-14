Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Antalya'da koyda mahsur kalan bir köpek ekiplerce kurtarıldı.
Antalya'da koyda mahsur kalan bir köpek ekiplerce kurtarıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kemer yolu üzerindeki koyda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan ekipler tarafından tekneye alınan köpek kontrollerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.
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