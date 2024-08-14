Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Hollanda bayraklı "Oosterdam" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi

        Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 12:09 Güncelleme: 14.08.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hollanda bayraklı "Oosterdam" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hollanda bayraklı "Oosterdam" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştı.

        Kruvaziyerde, çoğu ABD'li 2 bin 199 yolcu ve 781 personel bulunuyor.

        Turistler, gümrük işlemlerinin ardından ören yerlerini ziyaret etmek, alışveriş yapmak ve ilçeyi gezmek için gemiden ayrıldı.

        "Oosterdam", akşam saatlerinde Rodos'a hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Safari aracı uçurumdan düştü! Anne öldü, bebeği yaralandı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        Meteoroloji'den açıklama: Sıcak ve rüzgarlı
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İsrail ile Hamas arasında ateşkes kararı: Birkaç hafta içinde ilan edilebilir
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri

        Benzer Haberler

        Bilinmeyen zararlı, tonlarca ihracatlık meyveyi dalında çürüttü
        Bilinmeyen zararlı, tonlarca ihracatlık meyveyi dalında çürüttü
        Koydaki mağaraya terk edilen köpek tekneyle karaya çıkarıldı
        Koydaki mağaraya terk edilen köpek tekneyle karaya çıkarıldı
        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Kanun çalan serebral palsi hastası Mustafa: Musiki benim nefes alma sebebim
        Kanun çalan serebral palsi hastası Mustafa: Musiki benim nefes alma sebebim
        Turistler Antalya'nın doğa harikası koylarını mavi yolculukla keşfediyor
        Turistler Antalya'nın doğa harikası koylarını mavi yolculukla keşfediyor
        Marinada teknedeki yangın diğer teknelere de sıçradı
        Marinada teknedeki yangın diğer teknelere de sıçradı