Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 90 bin lira ceza kesildi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da drift yapan ehliyetsiz sürücü ile araç sahibine 90 bin lira ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde başkasına ait otomobil ile drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplam 90 bin 420 lira ceza uygulandı.

        Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 33 AES 025 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler, bölgede drift yaptığı tespit edilen ehliyetsiz sürücü ve aracın sahibine toplam 90 bin lira cezai işlem uyguladı.

        Öte yandan sürücünün drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor: Siyasilerden mesajlar
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Japonya Başbakanı görevi bırakacak
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        Atatürk'ün süt kardeşi Saime Hanım ile mektuplaşması gün yüzüne çıktı
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        İstihdamı inşaat sırtladı
        İstihdamı inşaat sırtladı
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda çıkan yangın söndürüldü
        CHP Antalya İl Başkanlığı deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Teknelerin çapaları "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırlarına zarar veriyo...
        Teknelerin çapaları "Akdeniz'in akciğerleri" deniz çayırlarına zarar veriyo...
        Hollanda bayraklı "Oosterdam" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
        Hollanda bayraklı "Oosterdam" kruvaziyeri Alanya Limanı'na demirledi
        Bilinmeyen zararlı, tonlarca ihracatlık meyveyi dalında çürüttü
        Bilinmeyen zararlı, tonlarca ihracatlık meyveyi dalında çürüttü
        Koydaki mağaraya terk edilen köpek tekneyle karaya çıkarıldı
        Koydaki mağaraya terk edilen köpek tekneyle karaya çıkarıldı
        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Antalya'da koyda mahsur kalan köpek kurtarıldı