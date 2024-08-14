Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Batuhan Erbay'ın (25) kullandığı 16 AES 050 plakalı otomobil, Serik - Belek yolu Eminceler mevkinde virajda şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Yusuf Pakır (21) ve Nurdane Pakır (17) yaralandı.

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