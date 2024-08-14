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        Antalya'da kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi otomobilin çarpmasını sonucu öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi, otomobilin çarpmasını sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:13
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        Antalya'da kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi otomobilin çarpmasını sonucu öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi, otomobilin çarpmasını sonucu yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle duran Turan A. idaresindeki 34 FDL 350 otomobile arkadan gelen Umut U. yönetimindeki 07 BCL 02 plakalı otomobil çarptı. Hızını alamayan otomobil kaldırıma savrularak yaya Abdulkadir Ünal'a (43) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaya Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İfadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülen sürücülerden Umut U, gözaltına alındı.

        Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünal'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilirken, üniversitesinin sosyal medya hesabından Ünal için başsağlığı mesajı yayımlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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