Antalya'da kaldırımda yürüyen öğretim görevlisi otomobilin çarpmasını sonucu öldü

Kazada hayatını kaybeden Abdulkadir Ünal'ın Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenilirken, üniversitesinin sosyal medya hesabından Ünal için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan yaya Ünal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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