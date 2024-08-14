Kemer'de otel personeline madde bağımlılığı eğitimi

Seminerde madde bağımlılığı, türleri, tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında Çamyuva Mahallesi'ndeki bir otelde çalışanlara yönelik seminer düzenlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelin personeli madde bağımlılığıyla ilgili bilgilendirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.