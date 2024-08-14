Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Antalya’nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.
Sülüklü Yaylası'nda makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
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