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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:23
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        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

        Sülüklü Yaylası'nda makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 arazöz, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

        Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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