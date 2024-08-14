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        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:14
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        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde cezaevi firarisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda ekipler, cezaevinden izinli olarak çıkıp teslim olmayan firari M.H.K'yi yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yakaladı.

        M.H.K, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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