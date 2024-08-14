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        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:27 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:27
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        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Toros Mahallesi 836 Sokak'ta bulunan 6 katlı özel huzurevinin birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

        Polis ve itfaiye ekipleri yakından ilgilendikleri huzurevi sakinlerini sakinleştirmeye çalıştı.

        İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı.

        Mahalle esnafı Süleyman Arıkan, AA muhabirine, huzurevinden duman yükseldiğini görünce hemen içeri girdiklerini belirterek, "İçeride çok yoğun duman kokusu vardı ve hemen yangının içinde kalan 2 kişiyi dışarı çıkardık. Bir yaşlı amcamız da balkondaydı, hepsini dışarıya çıkardık ama durumları kötü görünüyordu." dedi.

        Serdar Meç de huzurevinin karşısındaki binada güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getirerek, "Çevredeki esnafla düşünmeden içeri girdik, yataklar yanıyordu, 2 kişiyi hemen dışarı çıkardık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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