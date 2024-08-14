Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, özel bir huzurevinde çıkan yangında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Toros Mahallesi 836 Sokak'ta bulunan 6 katlı özel huzurevinin birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralanan 3 huzurevi sakini ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye, polis ve huzurevi personeli vatandaşların da yardımıyla içeride kalan diğer yaşlıları tahliye etti.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yakından ilgilendikleri huzurevi sakinlerini sakinleştirmeye çalıştı. İçerideki dumanın tahliye edilmesinin ardından yaşlılar odalarına çıkarıldı. Mahalle esnafı Süleyman Arıkan, AA muhabirine, huzurevinden duman yükseldiğini görünce hemen içeri girdiklerini belirterek, "İçeride çok yoğun duman kokusu vardı ve hemen yangının içinde kalan 2 kişiyi dışarı çıkardık. Bir yaşlı amcamız da balkondaydı, hepsini dışarıya çıkardık ama durumları kötü görünüyordu." dedi.