Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye para cezası verildi

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 09:32 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye para cezası verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda mangal ateşi yakan 2 kişiye toplam 4 bin 104 lira para cezası uygulandı.

        Kuzdere Mahallesi Kesme Boğazı mevkisinde dumanların yükseldiği gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Kemer Orman İşletme Şefliği ilk müdahale aracı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Beydağları Sahil Milli Parklar ekipleri sevk edildi.

        Bölgede yapılan incelemede D.Y. ve A.S'nin mangal yapmak için ateş yaktığı tespit edildi.

        Ateşi söndüren ekipler, 2 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefet suçundan toplam 4 bin 104 lira para cezası kesti.

        D.Y. ve A.S'nin kendilerini "Ateş biz geldiğimizde yanıyordu" diye savundukları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Günlük rutininiz bağımlılığa dönüşmüş olabilir!
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        Sıcak hava etkili olmaya devam ediyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        5 gençten 1’i boşta geziyor
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Derimizdeki bakteri ve mikropları neden sevmeliyiz?
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı

        Benzer Haberler

        Antalya ve Burdur'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya ve Burdur'da AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
        Antalya'da huzurevinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
        Antalya'da cezaevi firarisi yakalandı
        İzinli çıktığı cezaevine dönmedi, yüzerek Meis Adası'na kaçarken yakalandı
        İzinli çıktığı cezaevine dönmedi, yüzerek Meis Adası'na kaçarken yakalandı
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Alanya'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu
        Antalya'da sportif amaçlı dalış yapan dalgıçlar su altında ceset buldu