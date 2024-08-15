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        Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:21
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        Alanya'da hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan firari hükümlü 1 kişi yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı, Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Düzenlenen operasyonda, 12 suç kaydı bulunan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.P. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.P. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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