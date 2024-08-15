Kumluca'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek

Kumluca'da düzenlenecek 30 Ağustos Kupası Plaj Voleybolu turnuvasına 42 takımın katılacağı bildirildi.

Kumluca Belediyesi'nin destekleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek plaj voleybolu turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, turnuvaya çevre ilçelerden de katılımın olduğunu belirterek, "Turnuvaya 42 takım katılım sağladı. Bu kadar yoğun ilginin olması bizleri son derece sevindirdi. İnşallah takımlarımız arasında güzel mücadeleler olur, sporseverlerimiz güzel mücadeleler izlerler." dedi.