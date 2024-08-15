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        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'den yaz spor okullarına ziyaret

        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yaz spor okullarının çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:47 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:50
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        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'den yaz spor okullarına ziyaret
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        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, yaz spor okullarının çalışmaları yerinde inceledi.

        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, ilçede açılan yaz spor okullarını ziyaret ederek, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Spor yapan bireylerin hayatta daha başarılı olduklarını ifade eden Erdemir, "Spor, insanın hayatta daha disiplinli yaşamasını sağlar. Disiplin, başarının temel anahtarıdır. Spor yapan birey kendi değerini fark eder ve bir takımla çalıştığı için sorumluluk bilinci yüksek olur. Grup içinde hareket etmeyi, kurallara uymayı, kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenir. Hayatta daha başarılı olur." dedi.

        Erdemir, Kumluca'da özellikle yağlı güreş, tekvando ve boks branşlarında başarılı sporcular yetiştiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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