Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek

Açıklamada, aslan balığı hakkında bilinçlendirme çalışmalarını destekleyen etkinlikle balığın ekonomik olarak değerlendirilmesine de katkı sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "4. Yabancı ve İstilacı Tür Aslan Balığı Yakalama Yarışması ve Tadım Etkinliği"nin 18 Ağustos'ta Konyaaltı Varyant Ekdağ Tesisi önünde gerçekleştirileceği belirtildi.

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