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        Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu

        Akdeniz Üniversitesine 11 bin 447 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:27 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:27
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        Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu
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        Akdeniz Üniversitesine 11 bin 447 öğrencinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı bildirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, lisans ve ön lisans kontenjanlarının yüzde 100 dolduğu belirtildi.

        Okul birincisi ve 34 yaş üstü kadın kontenjanları ile birlikte lisans programlarına 5 bin 637, ön lisans programlarına da 5 bin 810 kişinin kayıt yaptırmaya hak kazandığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversiteyi kazanan öğrencilerin büyük bir emek ve azimle bu başarıyı elde ettiklerini belirtti.

        Akdeniz Üniversitesi olarak, öğrencileri en iyi şekilde destekleyeceklerini vurgulayan Özkan, onları geleceğe hazırlamak için tüm gayretleriyle çalışacaklarını kaydetti.

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