Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Beş yıldızlı otelde bakılan köpek "Siri"yi çocuklara tanıtmak için boyama kitabı hazırlandı

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin inşaatında 10 yıl önce bitkin halde bulunan ve "Siri" adı verilen köpek, personelin ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:37 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beş yıldızlı otelde bakılan köpek "Siri"yi çocuklara tanıtmak için boyama kitabı hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelin inşaatında 10 yıl önce bitkin halde bulunan ve "Siri" adı verilen köpek, personelin ve turistlerin ilgi odağı haline geldi.

        Otel inşaatında çalışanlar tarafından yeni doğmuş halde bulunan köpek veterinere götürüldüğünde, yaşama ihtimalinin düşük olduğu söylendi. Otel çalışanlarınca sahiplenilmesinin ardından özenle bakılan ve gördüğü tedavilerle hayata tutunan köpeğe "Siri" adı verildi.

        Köpek, sevimli hareketleriyle hem otel çalışanlarının hem de turistlerin sevgisini kazandı.

        Otelin girişinde misafirleri karşılayan "Siri", restoran hariç otel bünyesindeki çeşitli aktivitelerde turistlere eşlik ediyor.

        Küçük büyük misafirlerin ilgi odağı haline gelen "Siri"yi çocukların daha yakından tanıması amacıyla "Siri'nin Maceraları" adlı boyama kitabı hazırlandı.

        Otel yönetimince hazırlatılan fotoroman tadındaki boyama kitabı, çocukların ilgisini çekiyor.

        - "Siri'yi görmek için burada tatil yapmak isteyen misafirlerimiz var"

        "Siri"yi 10 yıl önce bulan Otelin İşletme Müdürü Mehmet Mahsun Irmak, AA muhabirine, otelde inşaat çalışmaları yapılırken çöplük alanda yavru bir köpekle karşılaştığını, bitkin halde olduğu için hemen veterinere götürdüğünü belirtti.

        Veterinerin ise "Siri" için çok fazla yaşama şansının olmadığını ifade ettiğini anlatan Irmak, şunları söyledi:

        "Onu sahiplendik, ilgiyle, özenle baktık. Kısa sürede kendisini toparladı ve 10 yıldır bizimle birlikte. Artık otelin bir parçası haline geldi. Siri'nin de dahil olduğu etkinlikler yaptık. Çocuklar için Siri'yi anlatan boyama kitapları yaptık. Misafirlerimiz de onu çok sevdi hatta sırf Siri'yi görmek için burada tatil yapmak isteyen konuklarımız var. Otele ilk geldiklerinde Siri'yi soruyorlar."

        Irmak, "Siri"nin yaz döneminde misafirlerin fazla beslemesi nedeniyle kilo aldığını, kışın ise sağlıklı olabilmesi için bir diyet uyguladıklarını kaydetti.

        - "Sahiplendiğiniz hayvanları sokağa bırakmayın" çağrısı

        Mary Hotels Yönetim Kurulu Başkanvekili Hüseyin Kara da 250 yatak kapasiteli bir otelde Almanya, İngiltere, Polonya, Rusya başta olmak üzere yerli ve yabancı turistleri ağırladıklarını söyledi.

        Otel ailesinden biri haline gelen "Siri"nin gerek otel çalışanları gerekse misafirler tarafından ilgi odağı olduğunu dile getiren Kara, "Siri bizim adeta halkla ilişkiler personelimiz gibi. Sempatik davranışlarıyla kendisini hemen sevdiriyor. Ona yurt dışından hediyeler getiren misafirlerimiz var." dedi.

        "Siri"ye arkadaşlık yapması için "Lili" adında bir köpeği daha sahiplendiklerini belirten Kara, hem ilgiye muhtaç 2 hayvanı sahiplendiklerini hem de otelde konaklayan minik misafirlere hayvan sevgisini aşıladıklarını kaydetti.

        Bir hevesle sahiplenilen hayvanların sonrasında sokağa bırakılmaması yönünde de çağrıda bulunan Kara, "Siri ve Lili ölünceye kadar bizimle birlikte olacak. Hayvanları alırken sorumluluğunu iyi düşünmeliyiz. Hayvanları sahiplenip, bir müddet sonra sokağa bırakmak doğru bir şey değil. Onlar da bizim bir evladımız oluyor, insan evladını sokağa bırakır mı?" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        "Neresinde katliam var anlamış değilim"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Aynı yüz, farklı kişi: Capgras sendromu!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı

        Benzer Haberler

        Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu
        Akdeniz Üniversitesinin kontenjanları yüzde 100 doldu
        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek
        Antalya'da aslan balığı yakalama yarışması düzenlenecek
        Antalya'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
        Antalya'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim
        Akseki'de 10. sınıf öğrencisi güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı
        Akseki'de 10. sınıf öğrencisi güneş enerjisiyle çalışan araç tasarladı
        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'den yaz spor okullarına ziyaret
        Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir'den yaz spor okullarına ziyaret
        Kumluca'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek
        Kumluca'da plaj voleybolu turnuvası düzenlenecek