Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. Ayağı Antalya'da gerçekleştirilecek

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olarak düzenlenecek.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 15 yıldır aralıksız düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından Hard Enduro Dünya Şampiyonası'na dahil edildi.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Semih Özdemir, yaptığı açıklamada, Sea To Sky etkinliğinin yıllar içinde dünyanın en ekstrem spor etkinliklerinden biri haline geldiğini belirtti.

Organizasyonun 15'inci yılında Hard Enduro Dünya Şampiyonası takvimine dahil edilmesiyle uluslararası bir başarı kazanıldığını vurgulayan Özdemir, 10-12 Ekim tarihlerinde Kemer'de dünyanın en iyi yarışçılarını ağırlayacaklarını ve bunun Türkiye için büyük bir tanıtım fırsatı olduğunu ifade etti.

İngiltere, Avusturya, Sırbistan, Romanya ve ABD etaplarının ardından 6'ncı yarış olarak koşulacağını belirten Özdemir, "Sea To Sky etkinliği 40'tan fazla ülkeden 400'ün üzerinde sporcuyu ağırlayarak Türkiye'nin en değerli spor turizmi etkinliklerinden biri haline geldi." ifadelerini kullandı.