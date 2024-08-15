Antalya'da 2 hükümlü yakalandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İlçede Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma sonucu düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan E.Y. ve Ş.B. yakalandı.
Bu kişiler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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