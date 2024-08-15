Antalya'da sanayide bir dükkanda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yeşil Sanayi Sitesi'nde yapı ve izolasyon malzemeleri satan bir dükkanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

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