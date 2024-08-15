Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışacak

Göynük Fen Lisesi'nin Rose Robotik takımı "Turizm Teknolojileri", GFL Robotik, Volvox Robotik ve Turkuaz07 takımları "Akıllı Ulaşım Teknolojileri" ve Anadolu Kartalları takımı "TravelXI deathon" kategorilerinde Türkiye finallerine kalmayı başardı.

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