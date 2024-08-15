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        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışacak

        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TEKNOFEST Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:18
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        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışacak
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        Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TEKNOFEST Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

        Göynük Fen Lisesi'nin Rose Robotik takımı "Turizm Teknolojileri", GFL Robotik, Volvox Robotik ve Turkuaz07 takımları "Akıllı Ulaşım Teknolojileri" ve Anadolu Kartalları takımı "TravelXI deathon" kategorilerinde Türkiye finallerine kalmayı başardı.

        TEKNOFEST Türkiye Finalleri, Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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