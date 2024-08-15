Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışacak
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TEKNOFEST Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, TEKNOFEST Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Göynük Fen Lisesi'nin Rose Robotik takımı "Turizm Teknolojileri", GFL Robotik, Volvox Robotik ve Turkuaz07 takımları "Akıllı Ulaşım Teknolojileri" ve Anadolu Kartalları takımı "TravelXI deathon" kategorilerinde Türkiye finallerine kalmayı başardı.
TEKNOFEST Türkiye Finalleri, Antalya Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 5-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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