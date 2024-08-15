Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Düzenlenen operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan toplam 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.F.İ. ve 21 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.Y. yakalandı.
Hükümlüler, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.