Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kestel Mahallesi'ndeki bir evden çevreye kötü kokuların yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

        Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, sokaklardan toplanan çöplerin bir konutta biriktirildiğini belirlendi.

        Evin içerisinde yapılan tahliye ve temizlik çalışmasında 3 kamyon çöp, bir kamyon da geri dönüşüm malzemesi çıkarıldı.

        Ekiplerce uzun uğraşlar sonucu temizlenen ev dezenfekte edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları...
        Patentle Türkiye - 4. Ulusal Üniversiteler Patent Yarışması'nın başvuruları...
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Alanya'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich için imza töreni düzenledi
        Antalyaspor, Arjantinli forvet Gaich için imza töreni düzenledi
        Avusturyalı sporcu Alanya'da 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekti
        Avusturyalı sporcu Alanya'da 1300 ton ağırlığındaki tekneyi çekti
        Antalyaspor, kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi
        Antalyaspor, kadrosuna kattığı Emrecan Uzunhan için imza töreni düzenledi
        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışaca...
        Göynük Fen Lisesi öğrencilerinin projeleri, TEKNOFEST finallerinde yarışaca...