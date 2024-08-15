Antalya'da dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı

Bölgedeki insan yoğunluğu nedeniyle korktuğu ve düştüğü değerlendirilen dişi yaban keçisi, ekiplerce dere yatağından çıkarılarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

İhbar üzerine bölgeye Beydağları Sahil Milli Parkı ile Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

Kuzdere Mahallesi Kesmeboğazı mevkisindeki dere yatağında yaralı bir yaban keçisi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

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