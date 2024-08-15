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        Antalya'da dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:51 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:51
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        Antalya'da dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde dere yatağında yaralı bulunan yaban keçisi kurtarıldı.

        Kuzdere Mahallesi Kesmeboğazı mevkisindeki dere yatağında yaralı bir yaban keçisi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Beydağları Sahil Milli Parkı ile Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekipleri yönlendirildi.

        Bölgedeki insan yoğunluğu nedeniyle korktuğu ve düştüğü değerlendirilen dişi yaban keçisi, ekiplerce dere yatağından çıkarılarak özel bir veteriner kliniğine götürüldü.

        Kontrolde kalçasında kırık olduğu tespit edilen yaban keçisi, Antalya Doğal Yaşam Parkı'na gönderilerek tedavi altına alındı.

        Yaban keçisi, tedavisinin ardından tekrar Kesmeboğazı'na getirilerek doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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