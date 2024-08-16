KADEM Antalya'dan MÜSİAD'a ziyaret
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilcisi Zeynep Kandur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) ziyaretlerde bulundu.
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilcisi Zeynep Kandur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) ziyaretlerde bulundu.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ile bir araya gelen Kandur, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Çalışmalarından dolayı gönüllülere ve çalışanlara teşekkür eden Kandur, MÜSİAD'ın kadına verdiği önemi MÜSİAD Kadın Kolları oluşturarak gösterdiğini belirtti.
MÜSİAD Şube Başkanı Akçay ise vakıfla yürütülecek iş birliklerine açık olduklarını ifade ederek, KADEM'e her zaman destek olacaklarını dile getirdi.
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