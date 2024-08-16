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        KADEM Antalya'dan MÜSİAD'a ziyaret

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilcisi Zeynep Kandur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:19 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:20
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        KADEM Antalya'dan MÜSİAD'a ziyaret
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        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Antalya Temsilcisi Zeynep Kandur, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ne (MÜSİAD) ziyaretlerde bulundu.

        MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ile bir araya gelen Kandur, vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

        Çalışmalarından dolayı gönüllülere ve çalışanlara teşekkür eden Kandur, MÜSİAD'ın kadına verdiği önemi MÜSİAD Kadın Kolları oluşturarak gösterdiğini belirtti.

        MÜSİAD Şube Başkanı Akçay ise vakıfla yürütülecek iş birliklerine açık olduklarını ifade ederek, KADEM'e her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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