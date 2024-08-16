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        Antalya'da sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:52
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        Antalya'da sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera atıkları toplama merkezinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Güzören Mahallesi yakınlarındaki sera atıklarının döküldüğü atık toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

        Ekiplerin kontrolünde devam eden yangının çevreye sıçramaması için zaman zaman müdahale devam ediyor.

        Yangın nedeniyle oluşan duman ilçe merkezinden görülürken, yetkililerce yangının kendi halinde sönmesinin beklendiği ve 1 ila 2 gün sürebileceği bildirildi.

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