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        Corendon Airlines'tan üst düzey atama

        Corendon Airlines'ın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:00
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        Corendon Airlines'tan üst düzey atama
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        Corendon Airlines'ın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan oldu.

        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corendon Airlines önemli bir atamayla kadrosunu güçlendirdi.

        Marka yönetimi alanında zengin bir deneyime sahip Pınar Pehlivan, Corendon Airlines'ın Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü oldu.

        Pehlivan'ın sorumlulukları arasında, Corendon Airlines'ın yurt içi ve yurt dışı marka yönetim stratejisini oluşturmak ve marka performansını geliştirici faaliyetler planlamak yer alıyor.

        Ayrıca Pınar Pehlivan reklam, halkla ilişkiler, sponsorluk, etkinlik yönetimi, sosyal medya gibi alanların etkin kullanımı için iş ortaklarının koordinasyonunu ve efektif bir kurumsal iletişim yapısının tesis edilmesini sağlayacak.

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