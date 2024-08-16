Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKTOB Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'nde konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katıldı.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, 2023 yılının ilk altı ayında 22,9 milyon olan ziyaretçi sayısının, yapılan çalışmalar sonucunda bu yıl 26 milyonun üstüne çıktığını, turizm gelirinin de 2023 yılının ilk altı ayına göre yüzde 9'dan fazla artarak 23,7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Bu rakamları yeterli görmediklerini, ülke turizmi için çok daha fazlasını başarabileceklerine inandıklarını vurgulayan Ersoy, "2024 yılı hedefimiz olan 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, bu hedefi açıkladıktan sonra turizm sektörünü etkileyen hem bölgesel hem de küresel düzeyde birçok olay yaşandığını, bunların arasında Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nın da olduğunu ifade etti.

Bu iki büyük spor organizasyonunun haziran, temmuz ve ağustos aylarına etkisini tahmin ettiklerini, bir yandan da bölgede siyasi gerilimler ve savaşların devam ettiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti: