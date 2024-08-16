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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:41 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:41
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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu
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        Antalya'da etkili olan sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillerde ve gölgelik alanlarda yoğunluk oluşturdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 33 olarak kaydedildi.

        Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı.

        Bazı vatandaşlar kayalıklardan denize atladı, bazıları da gölgede denizi izlemeyi tercih etti.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda ise sakinlik gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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