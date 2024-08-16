Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu

Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

​​​​​​​Döşemealtı Belediyesinin aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz işlemi yapıldı.

Polis ekipleriyle şirket binasına giden icra memurlarının karar doğrultusunda eşya tespitinde bulunmasının ardından şirketteki demirbaş malların bir kısmı haczedildi. Haciz tutanağına işlenen mallar, şirkete yediemin bırakıldı.