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        Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu

        Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 19:17 Güncelleme: 16.08.2024 - 19:17
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        Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu şirkete haciz konuldu
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        Antalya'daki Döşemealtı Belediyesinin 70 milyon liralık borcu nedeniyle iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz uygulandı.

        ​​​​​​​Döşemealtı Belediyesinin aldığı hizmet karşılığında bir firmaya 70 milyon liralık borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda iştiraki olduğu Döşemeyol İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne haciz işlemi yapıldı.

        Polis ekipleriyle şirket binasına giden icra memurlarının karar doğrultusunda eşya tespitinde bulunmasının ardından şirketteki demirbaş malların bir kısmı haczedildi. Haciz tutanağına işlenen mallar, şirkete yediemin bırakıldı.

        Alacaklı firmanın avukatı Ersun Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyenin borcu nedeniyle iştiraki firmaya haciz işlemi uygulandığını, asıl borcun belediyeye ait olduğunu söyledi.

        Yıldız, haciz işleminin devamı için gelecek hafta da Döşemealtı Belediyesine gideceklerini ve orada da icra memurunun takdir ettiği hacze kabul eşyaların muhafaza altına alınacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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