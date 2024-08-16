Antalya'da hava sıcaklığı 3 ila 5 derece artacak
Antalya'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece civarında artması bekleniyor.
Antalya'da hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece civarında artması bekleniyor.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, pazar gününden itibaren sahil kesimlerinde mevsim normallerinde seyretmesi tahmin edilen hava sıcaklığı, iç kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacak.
Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ve 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
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