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        Antalya'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 08:04 Güncelleme: 17.08.2024 - 08:04
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        Antalya'da kağıt fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

        Atatürk Mahallesi'nde kağıt üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fabrika araç ve yaya girişine kapatıldı, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ekipler, yangının çevredeki evlere sıçramaması için güvenlik önlemi aldı.

        Bölgeye yakın ilçelerden de itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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