Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen Derse çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak'ta İsmail ve Hacer Derse çiftinin oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.