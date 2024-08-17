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        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:50
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        Antalya'da bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kızılsaray Mahallesi 81 Sokak'ta İsmail ve Hacer Derse çiftinin oturdukları evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri balkonda başlayıp evin içine sıçrayan yangının çevredeki binalara sıçramaması için güvenlik önlemleri aldı.

        Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen Derse çiftine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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